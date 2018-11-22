» السجن 7 سنوات لوكيل وزارة الصحة السابق بالإسكندرية

22 نوفمبر 2018 - 05:43 م

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، الخميس، حكمها بالسجن لمدة 7 سنوات بحق الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة السابق بالإسكندرية، والعزل من الوظيفة، بعد اتهامه بتقاضي رشوة.

كانت أجهزة الأمن بالإسكندرية، ألقت القبض على وكيل الوزارة السابق، في اتهامات بتقاضيه رشوة عبارة عن جهازين آيفون من أحد الأطباء.

ووجهت له اتهامات بتلقي رشوة مالية عبارة عن هاتفى محمول ماركة آيفون s6 من "ا. م. ح" 51 عامًا، طبيب بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، مقابل نقله لإحدى الجهات المميزة بالمديرية



