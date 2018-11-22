ضبط عاطل يفرض الإتاوات على سائقي بنها

ألقت مباحث المرور بالقليوبية القبض على عاطل؛ لقيامه بفرض الإتاوات والسيطرة على قائدي السيارات بمواقف بنها، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء نبيل عدلي، مدير إدارة المرور بالقليوبية، بضبط "أحمد. ع. ع"- 38 سنة، عاطل ومقيم الرملة- دائرة مركز بنها، السابق اتهامه في 2 قضية "مخدرات" المطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 21621 لسنة 215م جنح مركز بنها- سلاح أبيض، بالحبس 6 أشهر وكفالة 1000 جنيه، لقيامه بفرض الإتاوة والسيطرة على قائدي السيارات بموقف الرملة- بنها، دون وجه حق، وضبط بحوزته مبلغ مالي 50 جنيها من متحصلات، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 28347 لسنة 2017م جنح مركز بنها، وجارٍ العرض على النيابة العامة.