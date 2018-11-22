ضبط ربة منزل قتلت نجل زوجها

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ألقى ضباط مباحث مركز شرطة طلخا، القبض على ربة منزل تعدت على نجل زوجها بالضرب حتى لقى مصرعه.

تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية؛ يفيد بورود إشارة إلى مركز شرطة طلخا من مستشفى طلخا؛ تفيد بوصول الطفل "محمد م ا"، 5 أعوام ومقيم قرية بطرة بمركز طلخا مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وتوفى عقب وصوله.

وانتقل رجال المباحث برئاسة الرائد أحمد السادات رئيس مباحث مركز طلخا إلى مكان البلاغ وبسؤال عمه "عبد القادر ا ع"، 38 عامًا، عامل ومقيم ذات القرية اتهم زوجة والده "أمل ا ا"، 34 عامًا، بالتعدى على نجل شقيقه وأنها معتادة ضربه.

وبسؤال شقيق الطفل المتوفى "إبراهيم"، 16 عامًا، طالب، قرر بأنه شاهد شقيقه وهو يبكى وفى حالة قيء وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة تم ضبط المتهمة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبعرضها على النيابة قررت حبسها 4 أيام احتياطيا.



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