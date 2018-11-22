  • الخميس 22 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:29 م
بحث متقدم
الاهلى والوصل فى مباراة الذهاب

بث مباشر.. مباراة الأهلي والوصل الإماراتي

ترامب ونتنياهو

موعد الإعلان عن «صفقة القرن»

العمليات القيصرية

العمليات القيصرية.. تنعش "جيوب".. وتخرب "بيوت"

مجلس الوزراء

الحكومة توضح الحقيقة.. تعطيل الدراسة وغلق المتحف المصري

أردوغان وبن سلمان وخاشقجي

تركيا: لم نتلقَ أي معلومات من السعودية حول قتل خاشقجي

الطبيب المنتحر في البحيرة إبراهيم أحمد

استشاري نفسي يكشف سبب انتحار طبيب دمنهور

عودة" السلعوة" مجددا بأسوان

«السلعوة» تثير الذعر والفزع في قرى المنيا

بطاقة التموين

خطوات استخراج بطاقة تموين جديدة

عباس شومان

«شومان»: الأزهر لا يجيز زواج الأنثى في بطن أمها

دحلان

مدير مكتب «دحلان» يرد علي إنباء إصابته الخطيرة

خبراء يكشفون: برج «بيزا» المائل يبدأ بالاستقامة

الصفحة الأخيرة

برج بيزا المائل
برج بيزا المائل

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا

#

الكشف عن تصميم بناء أطول برج في العالم بمصر

#

خبراء المفرقعات يمشطون موقع انفجار دانة

#

«الأرصاد»: انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

السياحة

برج بيزا المائل

أعلن الخبراء المراقبون، أن زاوية انحناء برج بيزا المشهور بميلانه لدى السياح، أصبحت أقل.

وأفاد الخبراء، أن البرج الذي يبلغ طوله 57 مترًا، قد استقام بمقدار أربعة سنتيمترات على مدى العشرين عامًا الماضية، بحسب ما أفادته "بي بي سي".

وقال البروفيسور سالفاتور سيتيس، "يبدو وكأن البرج صغر عمره عشرين عاما".

وأضاف بروفيسور آخر من جامعة بيزا، والأهم من ذلك، احتفاظ البرج على توازنه، الذي في وقته الحالي أفضل من المتوقع.

وقد تم إغلاق البرج عام 1990 لأول مرة بعد 800 عام، خوفا من سقوطه، فقد كان يميل عن الخط العامودي 4.5 متر.

وبعد ذلك قام الأخصاء باستقامة البرج بمقدار 45 سم، وكلف المشروع 225 مليون يورو.

ويقع برج بيزا في إيطاليا بمدينة بيزا في ولاية توسكانا، بدأ بنائه عام 1173 ميلادية، ودام بنائه 199 عاما، وعرف باسم برج بيزا المائل لوجود ميلان به وانحراف عن المستوى العمودي. يتكون من ثمانية طوابق مبنية من الرخام الأبيض على الطراز الروماني بارتفاع 56.2 متر وبه درج مبني داخل الجدران يتألف من 294 درجة، (مجهز حاليا بمصعد كهربائي).


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي والوصل
» أزمة جديدة بين المصري واتحاد الكرة
» «ترامب» يسمح للجيش باستخدام القوة ضد هؤلاء
» مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم
» رجل يقتل زوجتيه رميا بالرصاص بسبب كثرة الكلام
» "انتقام ستالين" يهدد روسيا وأوروبا
» "جيسون" وتامر حسني غدًا في الجامعة البريطانية
» إصابة مدافع الإسماعيلي بقطع في السمانة
» السجن 7 سنوات لوكيل وزارة الصحة السابق بالإسكندرية
» «جروس» يعلن تشكيل الزمالك أمام الداخلية
» ضبط منتحل صفة قارئ عداد حاول سرقة شقة

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:07 ص

  • فجر

    05:06

  • شروق

    06:33

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها
فيروز