خبراء يكشفون: برج «بيزا» المائل يبدأ بالاستقامة

22 نوفمبر 2018 - 05:54 م

أعلن الخبراء المراقبون، أن زاوية انحناء برج بيزا المشهور بميلانه لدى السياح، أصبحت أقل.

وأفاد الخبراء، أن البرج الذي يبلغ طوله 57 مترًا، قد استقام بمقدار أربعة سنتيمترات على مدى العشرين عامًا الماضية، بحسب ما أفادته "بي بي سي".

وقال البروفيسور سالفاتور سيتيس، "يبدو وكأن البرج صغر عمره عشرين عاما".

وأضاف بروفيسور آخر من جامعة بيزا، والأهم من ذلك، احتفاظ البرج على توازنه، الذي في وقته الحالي أفضل من المتوقع.

وقد تم إغلاق البرج عام 1990 لأول مرة بعد 800 عام، خوفا من سقوطه، فقد كان يميل عن الخط العامودي 4.5 متر.

وبعد ذلك قام الأخصاء باستقامة البرج بمقدار 45 سم، وكلف المشروع 225 مليون يورو.

ويقع برج بيزا في إيطاليا بمدينة بيزا في ولاية توسكانا، بدأ بنائه عام 1173 ميلادية، ودام بنائه 199 عاما، وعرف باسم برج بيزا المائل لوجود ميلان به وانحراف عن المستوى العمودي. يتكون من ثمانية طوابق مبنية من الرخام الأبيض على الطراز الروماني بارتفاع 56.2 متر وبه درج مبني داخل الجدران يتألف من 294 درجة، (مجهز حاليا بمصعد كهربائي).