» "جيسون" وتامر حسني غدًا في الجامعة البريطانية

22 نوفمبر 2018 - 05:55 م

يصل اليوم نجم الغناء الأمريكي العالمي جيسون ديرولو ليقيم أولى حفلاته في مصر والشرق الأوسط بمشاركة النجم تامر حسني غدا في الجامعة البريطانية.



ويأتي الحفل في إطار البرنامج الذي تقوم به شركة ايجبت كاليندر لتنشيط خريطة الأحداث الترفيهية في مصر والتي ستعمل علي جذب أهم نجوم العالم في مصر طوال العام خاصة نجوم الغناء و الأحداث الرياضية الكبرى، حيث يعد هذا الحفل العالمي هو الأول لسلسلة فعاليات دولية كبري تم التعاقد عليها من قبل الشركة .





