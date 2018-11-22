دراسة جديدة تكشف عن فائدة الخضار والفاكهة للنساء

22 نوفمبر 2018 - 05:59 م

كشفت دراسة إيرانية جديدة أن النساء اللاتي يتناولن كثيرًا من الفاكهة والخضر قد تتراجع لديهن الأعراض الجسدية والنفسية المصاحبة لانقطاع الطمث، مقارنة بمن يتناولن الحلوى والدهون والأطعمة بين الوجبات.

وأجرى الباحثون دراسة شملت 400 امرأة في سن انقطاع الطمث عن عاداتهن الغذائية وعدد مرات شعورهن بأعراض مثل الهبات الساخنة والتعرق خلال الليل ومشاكل بالعضلات والمفاصل والمثانة.

واستطاع الباحثون تحديد ثلاثة أنماط مختلفة للغذاء، الأول تتضمن فيه الأنظمة الغذائية لبعض النساء الكثير من الفاكهة والخضار، والثاني يشمل تناول الكثير من المايونيز والزيوت والحلوى، بينما تفضل مجموعة النمط الثالث تناول أصنافا متنوعة من الطعام الدسم والأطعمة بين الوجبات.

وقسم الباحثون المشاركات على أساس هذه الأنماط، ووجدوا أن النساء اللاتي يتناولن أكبر كمية من الخضار والفاكهة شعروا بأن تأثير انقطاع الطمث أقل بكثير على الصحة الجسدية والنفسية. أما النساء اللواتي تناولن أكبر كمية من الطعام الدسم كانوا أكثر شعورا بأعراض توقف الدورة الشهرية التي تؤثر في جودة حياتهن وصحتهن الجسدية والنفسية.

وقالت الدكتورة جيتي ستوديه من جامعة علوم الطب في طهران وكبيرة الباحثين في الدراسة "أنماط الغذاء عالية الدهون والسكر تضم كميات كبيرة من الكربوهيدرات البسيطة والدهون غير الصحية، خاصة الدهون المشبعة والمتحولة، وكمية أقل نسبيا من الألياف".

وتابعت "ستوديه" من ناحية أخرى فالفاكهة والخضار قليلة الدهون ومصدر جيد للمغذيات الدقيقة ومضادات الأكسدة وتساعد الجسد على تقليل الالتهاب والحفاظ على وزن صحي خلال انقطاع الطمث". وأضافت "الفاكهة والخضار غنية بالألياف التي يمكن أن تعدل عملية أيض هرمون الإستروجين وتخفض التذبذب في مستوياته، وكل هذا يحد من الأعراض".

وقال الباحثون أيضا في دراستهم التي نشرتها دورية (انقطاع الطمث) إن البدانة وقلة النشاط والتدخين وتناول الكحوليات كلها أمور مرتبطة بزيادة أعراض انقطاع الطمث.



