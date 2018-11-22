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منافذ غذائية لمواجهة غلاء الأسعار بحزب مستقبل وطن

الحياة السياسية

المستشار محمد الاسيوطي
مستقبل وطن

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تنظم  أمانة حزب مستقبل وطن بالقاهرة الجديدة سلسلة منافذ غذائية  في   مساكن  المقطم  بالتجمع  وذلك للتخفيف عن كاهل محدودي الدخل من خلال توفير السلع الغذائية  بأسعار مناسبة وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية لأمانة الحزب بالقاهرة الجديدة  بالتنسيق مع كافة الاجهزة بالقاهرة الجديدة .

 و أكد المستشار محمد الأسيوطي امين الحزب بالقاهرة الجديدة أن المبادرة تهدف  الي تخفيف الضغط  عن كاهل المواطن البسيط  من أجل القضاء علي أرتفع  الأسعار

 وأوضح إن القوافل التي يتم تنظيمها تواجه جشع بعض التجار أصحاب المحال حيث تعرض السلع الغذائية سواء الخضراوات أو الفاكهة أو اللحوم أو الأسماك والدواجن والسلع التموينية بأسعار أقل بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 50%، مشيرًا إلى أن الخطة المستقبلية التي تتبناها  الامانة محاربة الغلاء هي التوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة تطوف الشوارع الرئيسية ومناطق الكثافات السكانية العالية والشعبية

 وفي السياق ذاته أكدت  هالة كيره أمينة المرآة  بحزب مستقبل وطن  بالقاهرة الجديدة أن المنافذ  تعد طوق نجاة للمواطنين لشراء احتياجاتهم الغذائية بأسعار مناسبة رافعين شعار  لا لغلاء الاسعار  وذلك بمشاركة كل  اللجان بالأمانة 


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