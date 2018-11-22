» رجل يقتل زوجتيه رميا بالرصاص بسبب كثرة الكلام

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بندقية صيد (أرشيفية)
بندقية صيد (أرشيفية)

وكالات - خالد الشرقاوي

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أقدم رجل باكستاني يسكن بمدينة لاهور، على زوجتيه بالرصاص بسبب "الرغي"، والمشاجرات اليومية المستمرة بينهما.

ولاذ المتهم محمد رياست، بالقرار بعد أن فقد السيطرة على أعصابه خلال مشاجرة كلامية بينهم في المنزل الذي يعيشون فيه سويا بمدينة لاهور، تطورت المشاجرة فأخرج المتهم بندقيته الرشاش، وأطلق الرصاص على زوجيته، فأرداهما قتيلتين في الحال.

وذكرت الشرطة وفق ما نشرت "إرم نيوز"، إن الزوجتين فارقتا الحياة بمجرد إطلاق الرصاص عليهما، بسبب قربه الشديد منهما، فيما لا يزال البحث جاريا عن الزوج، ونقلت الشرطة القتيلتين إلى المستشفى لإكمال الإجراءات الطبية والقانونية.



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