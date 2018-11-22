7 سنوات حبسًا لـ ميكانيكي قتل زميله في الحجز

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الداخلية

قتل

سلاح

مسجون

حجز

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي بالسجن المشدد 7 سنوات لمسجون بقسم شرطة الجيزة لاتهامه بقتل زميله بعد نشوب مشادة كلامية بينهما داخل الحجز.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم "مصطفى م." محبوس، 29 سنة، ميكانيكي، قتل المجنى عليه "أحمد ع." عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله لسابق خلاف بينهما وأعد لهذا الغرض سلاحا أبيض "سكين" وما أن ظفر به حتى سدد له طعنة بمنطقة الصدر تسببت فى مقتله.

وقال شاهد أمام هيئة المحكمة، إنه أثناء تواجده بحجز قسم شرطة الجيزة، حدثت مشادة كلامية بين المتهم والمجنى عليه، تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الأول بإخراج سلاح أبيض "سكين" من الفراش الخاص به فحاول المجنى عليه استخلاصه منه فسقطا أرضا، وأثناء نهوض المجنى عليه، عاجله المتهم بطعنه بالسلاح واستقرت الطعنة بصدره فسقط المجنى عليه متأثرا بجراحه.



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