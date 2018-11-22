» «ترامب» يسمح للجيش باستخدام القوة ضد هؤلاء

22 نوفمبر 2018 - 06:10 م

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منح الجيش الأمريكي الضوء الأخضر لاستخدام القوة المطلوبة مع المهاجرين في الحدود مع المكسيك.

وهدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإغلاق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك إذا خرج الوضع عن السيطرة، وحذر من أن هذا الوضع يؤثر على تجارة المكسيك مع الولايات المتحدة. بحسب وكالة "رويترز".

وتابع ترامب: "إذا وجدنا أن الأمر سيصل إلى المستوى الذي سنفقد السيطرة عليه، أو التعرض للأذى، فإننا سنغلق الحدود لفترة من الوقت، حتى نتمكن من السيطرة عليها".



