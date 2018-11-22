» مقتل 30 حوثيًا بهجوم كبير للجيش اليمني على تعز

22 نوفمبر 2018 - 08:41 م

أعلن الجيش اليمني، اليوم الخميس، مقتل 30 مقاتلا حوثيا عقب هجوم كبير شنته قوات الجيش على مواقع للحوثيين في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة، النقيب "محمد النقيب"، قوله: إن "قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية تمكنت اليوم من قتل 30 حوثيا خلال معارك عنيفة جنوبي تعز".

وأضاف أن "الجيش مسنودا بالمقاومة الشعبية شن اليوم هجوما كبيرا على مواقع للحوثيين في مناطق الشريجة والراهدة وحمالة والقبيطة".

وأوضح تكلل الهجوم بالسيطرة على جبل خصلة والقاهر ومنطقة الزواني، إضافة إلى جبل الضواري الاستراتيجي، على بعد 8 كم من الراهدة، ثاني أكبر مدن محافظة تعز.

وذكر أن 30 حوثيا لقوا مصرعهم في تلك المواجهات، فيما تم أسر 6 أخرين بينهم جريحان، وغنم مركبات وعتاد عسكري متنوع".

ولفت إلى أن قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن العمري أشرف شخصيا على العملية العسكرية، مشيراً إلى أن عناصر الحوثيين تشهد تقهقرا كبيرا في مختلف جبهات القتال.

ومنذ نحو 4 أعوام يشهد اليمن حربًا بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وبين مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثي) المتهمين بتلقي دعم إيراني، من جهة أخرى، الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 2014.