» السرطان يودي بحياة 1.3 مليون أوروبي في عام واحد

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وكالات - خالد الشرقاوي

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السرطان

اوروبا

أفاد تقرير رسمي أن نحو 1.3 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي توفوا عام 2015 نتيجة مضاعفات أمراض السرطان.

وأوضح مكتب الإحصاءات الأوروبية "يوروستات"، اليوم الخميس، أن ذلك العدد يشكل نحو ربع وفيات عام 2015 في الاتحاد.

وأشار التقرير إلى أن تلك النسبة ترتفع إلى نحو 30 % في دول مثل هولندا وسلوفينا.

في المقابل، سجلت أدنى نسبة وفاة بسبب السرطان في بلغاريا ورومانيا، بواقع 20 % تقريبا.

وبحسب التقرير، بلغ المعدل الإجمالي لوفيات الذكور بسبب المرض 28.7 %، مقابل 22.1 % للإناث.

ويعد السرطان من أكثر الأمراض الفتاكة شيوعا، ويتخذ أشكالا متعددة تصيب أعضاء مختلفة من الجسم.


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