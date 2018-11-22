» بالفيديو.. الزمالك يخطف فوزًا مثيرًا من الداخلية

22 نوفمبر 2018 - 09:07 م

نجح فريق الزمالك فى تحقيق فوز مهم على نظيره الداخلية بنتيجة 2/1 فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم الخميس بملعب بتروسبورت ضمن الأسبوع الـ15 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة الـ29 ليغرد فى صدارة الدورى المصرى الممتاز بينما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 16 فى المركز التاسع بالترتيب العام.

ومع الدقائق الأولى فاجأ فريق الداخلية الجميع بتسجيل الهدف الأول بعد كرة طويلة وصلت لأحمد أوكا داخل منطقة جزاء الزمالك ليضعها فى شباك جنش.

ولم يظهر لاعبو الزمالك بالشكل المنتظر فى الدقائق الأولى عكس لاعبى الداخلية الذين نجحوا فى الاستحواذ على الكرة بمنطقة وسط الملعب واستغلال المساحات فى الدفاع الأبيض.

وكاد عمر السعيد أن يعدل النتيجة للزمالك بالدقيقة 8 بعد تسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن للداخلية.

ومع الدقيقة 10 نجح محمود كهربا فى تسجيل هدف التعادل للزمالك بعد هجمة منظمة وصلت لأوباما الذى مرر الكرة لكهربا داخل منطقة الجزاء ولا يتوانى الأخير فى وضعها بالشباك.

وتوغل كهربا فى دفاع الداخلية بالدقيقة 13 من الجبهة اليسرى ويسدد الكرة تجاه المرمى لكن تصدى لها محمد صبحى ببراعة.

وطالب لاعبو الزمالك محمد الحنفى حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء بالدقيقة 16 بعد سقوط عمر السعيد داخل منطقة الجزاء عقب تدخل مع مدافع الداخلية لكنه يشير باستمرار اللعب.

وبعد هدف التعادل يسيطر لاعبو الزمالك على مجريات اللعب بالكامل لإحراز هدف التقدم مع اعتماد لاعبي الداخلية على الهجمات المرتدة، وأطلق محمود عبد العزيز تسديدة صاروخية تجاه مرمى الداخلية بالدقيقة 25 لكن الكرة تعلو العارضة.

وسدد البوركينى سعيدو سمبورى لاعب الداخلية الكرة تجاه مرمى الزمالك بالدقيقة 34 لكنها تصل سهلة فى يد جنش، وأسقط محمود علاء على الأرض بالدقيقة 37 بعد كرة مشتركة مع أحد لاعبى الداخلية ليتدخل الطاقم الطبى للزمالك لمنحه العلاج اللازم ويستكمل اللقاء.

وأهدر أحمد سعيد أوكا فرصة إضافة هدفًا ثانيًا للداخلية بالدقيقة 39 بعد هجمة مرتدة لكنها فضل التعامل مع الكرة بفردية والتسديد من مسافة بعيدة لتصل الكرة سهلة فى يد جنش.

وهدأ اللعب قليلا فى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول حيث انحصر اللعب فى وسط الملعب بعيدًا عن مناطق الخطورة ويحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل ضائع ويهدر إبراهيم حسن فرصة هدف محقق للزمالك باللحظات الأخيرة بعد انفراده بالمرمى لكن يتصدى محمد صبحى للكرة لينتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق .

وساد التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق قائم بين الزمالك والداخلية بعد مرور 75 دقيقة من المباراة المقامة حاليًا بملعب بتروسبورت ضمن الأسبوع الـ15 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وشهدت بداية الشوط الثانى زيادة تحفظ لاعبى الداخلية بالانكماش فى وسط الملعب لتجنب استقبال هدف ثانٍ أملاً فى الحفاظ على نقطة التعادل مع إمكانية خطف هدف من إحدى الهجمات المرتدة .

وأهدر عمر السعيد فرصة هدف محقق للزمالك بالدقيقة 53 بعد استلام الكرة داخل منطقة جزاء الداخلية لكن التسديدة جاءت ضعيفة خارج المرمى تمامًا.

وأطلق عبد الله جمعة تسديدة صاروخية بالدقيقة 57 لكن يتصدى لها ببراعة محمد صبحى، ويجرى السويسرى جروس أولى تغييرات الزمالك بالدقيقة 59 بنزول محمد عنتر وخروج إبراهيم حسن، وأجرى السويسرى جروس أولى تغييرات الزمالك بالدقيقة 59 بنزول محمد عنتر وخروج إبراهيم حسن.

ورغم سيطرة الزمالك على الكرة لإحراز هدف التعادل لكنها جاءت دون خطورة على المرمى وسط دفاع مستميت من لاعبى الداخلية لمنع استقبال أهداف أخرى.

وحاول جروس تعديل الأداء وتحسين الشكل الهجومى للزمالك بإجراء ثانى التغييرات بنزول محمد إبراهيم وخروج محمود عبد العزيز بالدقيقة 70 أملا فى زيادة الفاعلية الهجومية، وكاد محمد عبد السلام تسجيل ثانى أهداف الزمالك بالدقيقة 80 بعد تلقى عرضية من محمد إبراهيم لينقض على الكرة بقدمه لكن التسديدة تعلو العارضة.

وحرم القائم الأيمن لمرمى الداخلية محمود كهربا من تسجيل ثانى أهدافه وهدف التقدم للزمالك بالدقيقة 81 بعد تسديدة متقنة، وبعد طول انتظار يقرر السويسرى جروس منح مصطفى فتحى فرصة الظهور مع الزمالك ويطالبه بإجراء عملية الإحماء.

وسقط محمود علاء داخل أرضية الملعب بالدقيقة 83 ويتدخل الجهاز الطبى لمنحه العلاج اللازم ورغم مطالبة طبيب الفريق باستبدال اللاعب لكن يرفض علاء ويطلب استكمال المباراة خاصة أن الفريق فى حاجة لإجراء تغيير هجومى وليس دفاعيًا.

ودفع جروس بمصطفى فتحى بالدقيقة 86 بديلا لعمر السعيد ليقوم كهربا بمهام المهاجم الصريح فى الدقائق المتبقية، وأنقذ محمد صبحى مرمى الداخلية من هدف محقق بعدما كادت عرضية حازم إمام بالدقيقة 88 أن تسكن الشباك مباشرة.

ونجح محمود كهربا فى تسجيل هدف قاتل للزمالك بالدقيقة 89 بعد تسديدة قوية من مصطفى فتحى لترتد الكرة من يد محمد صبحى وينقض عليها كهربا ليسجل ثانى أهداف الأبيض، وشهد الوقت بدل الضائع من الشوط الثانى أحداث مثيرة بعد تعرض علاء عبد العال المدير الفنى للداخلية للإصابة نتيجة قيام أحد الجماهير بإلقاء زجاجة عليه.

وبدأت الواقعة بعد قيام علاء عبد العال برفع القميص الأحمر فى وجه جماهير الزمالك التى كانت تهاجمه بعد تسجيل كهربا الهدف الثانى ليقوم أحد الجمهور بإلقاء زجاجة مياه تجاه المدير الفنى للداخلية الذى سقط على الأرض بعدها.

وبعد توقف اللقاء لدقائق قام الحكم باستئناف اللعب مرة أخرى عقب جلوس المدير الفنى للداخلية على المنطقة المخصصة له وبعدها بلحظات قليلة أعلن الحكم إنتهاء المباراة بفوز الزمالك بهدفين لهدف.