  • الخميس 22 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:41 م
بحث متقدم
بن سلمان

«بن سلمان» يبدأ أول جولة خارجية منذ مقتل خاشقجي

بطاطس

توقعات بوصول سعر كيلو البطاطس لـ 20 جنيهًا

الأمم المتحدة

تحذير أممي: أضرار تهدد البشرية

علاء عبد العال

مدرب الداخلية يرفع القميص الأحمر.. وجماهير الزمالك ترد بضربه

مكرم محمد أحمد

عاصفة غضب ضد لائحة جزاءات «الأعلى للإعلام»

مدبولي

تقليص الدعم النقدي ليقتصر على طفلين

ترامب

ترامب عن أزمة خاشقجي: سأخبركم بالقاتل

مبارك

الاتحاد الأوروبي يؤيد تجميد أموال أسرة مبارك

الاهلى والوصل

بعد أفريقيا.. الأهلي يُودع البطولة العربية

أردوغان وبن سلمان

الرئاسة التركية: لقاء مرتقب بين أردوغان و"بن سلمان"

تحذير أممي: أضرار تهدد البشرية

عرب وعالم

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

وكالات

أخبار متعلقة
#

تحذير عاجل من السعودية لمواطنيها بسبب منتج مصري

#

تحذير أممي: المجاعة في اليمن قد تطال 13.4 مليون شخص

#

الكشف عن أضرار خطيرة للفياجرا

#

تحذير أممي للصين بشأن مسلمي الإيجور

الأمم المتحدة

تغير المناخ

دعت الأمم المتحدة، الخميس، دول العالم إلى تحمل مسؤولياتها القانونية من أجل منع تغيّر المناخ والحد من تأثيراته.

جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهتها المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باشليه، إلى كافة دول العالم التي ستشارك في "مؤتمر تغير المناخ"، المقرر الشهر المقبل في بولندا.

وقالت باشليه في رسالتها: "هناك مسؤوليات قانونية على كافة الدول في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل منع التغير المناخي والحد من تأثيراته".

وأضافت أن "البشرية ستتعرض لأضرار لا يمكن تلافيها في حال عدم التحرك".

وشددت على أن الملايين حول العام واقعون تحت تهديد التغير المناخي، داعية الدول المشاركة في المؤتمر إلى اتخاذ خطوات "فعّالة وطموحة وعاجلة، وتستند إلى حقوق الإنسان".

وركزت باشليه على نتائج التغير المناخي والاحتباس الحراري العالمي، محذّرة من أن ذلك "يمكنه بسهولة القضاء على جميع الأمم والنظم الإيكولوجية والشعوب وأنماط الحياة".

وفي وقت سابق، حذّر الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بيتري تالاس، من أن كثافة غازات الدفيئة في الغلاف الجوي، التي تعد واحدة من العوامل الرئيسية لتغير المناخ، بلغت مستويات قياسية في 2017.

ويجتمع ممثلو دول العالم، سنويا، للتفاوض بشأن العمل من أجل التغير المناخي، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وهذا العام، يعقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP24 ) في مدينة "كاتوفيتشي" ببولندا، في الفترة بين 2 و14 ديسمبر المقبل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

تجديد الخطاب الديني وموسم الهجوم على شيخ الأزهر

فراج إسماعيل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» الرئاسة التركية: لقاء مرتقب بين أردوغان و"بن سلمان"
» سقوط هارب من 112 سنة سجنًا
» تكريم مسيحي في احتفالية جامعة الأزهر
» بالفيديو.. الزمالك يخطف فوزًا مثيرًا من الداخلية
» الإعدام لزوجة وعشيقها قتلا الزوج بعدما شاهدهما في وضع مخل
» السرطان يودي بحياة 1.3 مليون أوروبي في عام واحد
» مقتل 30 حوثيًا بهجوم كبير للجيش اليمني على تعز
» قرار فرنسي بشأن دخول المصريين
» تعليق «كارتيرون» على خروج الأهلي
» العمليات القيصرية.. تنعش "جيوب".. وتخرب "بيوت"
» مدرب الوصل بعد إسقاط الأهلي: «القادم أصعب»

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:07 ص

  • فجر

    05:06

  • شروق

    06:33

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها
فيروز