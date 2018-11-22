«فييرا» يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة بطل بوروندي

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة البرازيلى يوسف فييرا، قائمة فريقه لملاقاة “ماسيجير نيجوزى” بطل بوروندى الأربعاء المقبل فى جولة الذهاب للدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.
شهدت القائمة استدعاء التونسى لسعد الجزيرى ومحمد هاشم بعد تماثلهما من الإصابة.
حراسة المرمى: عصام الحضرى – محمد فوزى – محمد مجدى
خط الدفاع: طارق طه – محمد مجدى – ريتشارد بافور- باهر المحمدي – أحمد أيمن – محمد هاشم.
خط الوسط: عماد حمدي – نادر رمضان – محمد الضرف – عمر الوحش – محمد صادق – كريم بامبو- عبد الرحمن مجدي – وجيه عبد الحكيم – لسعد الجزيرى.
في الهجوم: كريستوفر ميندوجا – شكري نجيب.
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