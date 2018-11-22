» تكريم مسيحي في احتفالية جامعة الأزهر

22 نوفمبر 2018 - 09:24 م

قامت جامعة الأزهر، اليوم الخميس، بتكريم المهندس كيرلس إيليا عبد الملك، قائد فرقة الإنشاد التي قدمت مجموعة من الفقرات بالحفل.

وأكد المركز الإعلامي للجامعة، أن ذلك يأتى تأكديًا على المواقف الكثيرة التي تجسد وحدة الهلال والصليب في باحات الجامع الأزهر، وجمع الشمل، في وحدة وطنية فريدة لا نجد لها نظيرا في العالم.

وأشار المركز إلى أن الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون البحث العلمى، منحا درع الجامعة، لـ"كيرلس"، ليؤكد أن الأزهر المعمور دائما، وأنه الحصانة المانعة للنسيج الوطني من التفكك، وهو الحماية الحصينة للوحدة الوطنية.

جاء ذلك على هامش احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف التي أقيمت بالمدينة الجامعية.



