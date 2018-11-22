«ميدو» يُعدد فوائد فوز الزمالك على الداخلية

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الداخلية

المصريون

الزمالك

أشاد أحمد حسام ميدو، مهاجم الزمالك السابق والمحلل الرياضي الحالي، بالمستوى المميز الذي قدمه محمود علاء مدافع الفريق الأبيض أمام الداخلية، ضمن منافسات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري الممتاز.

وكتب «ميدو» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «محمود علاء راجل أوي».

وأضاف «‏الحمد لله مكسب مهم ماتش صعب جدا في ظل غيابات كثيرة.. لاعيبة رجالة حتى وهما وحشين وجروس صبر على كهربا حتى وهو وحش وتغييرات كويسه جدا..برافو جروس».

وأتم قائلًا: «هذه نوعية المباريات التي تحفر في ذاكرة الجمهور..القتال حتى آخر دقيقة من الجميع..روح الفانله البيضاء».


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