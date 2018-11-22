  • الخميس 22 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:41 م
بحث متقدم
بن سلمان

«بن سلمان» يبدأ أول جولة خارجية منذ مقتل خاشقجي

بطاطس

توقعات بوصول سعر كيلو البطاطس لـ 20 جنيهًا

الأمم المتحدة

تحذير أممي: أضرار تهدد البشرية

علاء عبد العال

مدرب الداخلية يرفع القميص الأحمر.. وجماهير الزمالك ترد بضربه

مكرم محمد أحمد

عاصفة غضب ضد لائحة جزاءات «الأعلى للإعلام»

مدبولي

تقليص الدعم النقدي ليقتصر على طفلين

ترامب

ترامب عن أزمة خاشقجي: سأخبركم بالقاتل

مبارك

الاتحاد الأوروبي يؤيد تجميد أموال أسرة مبارك

الاهلى والوصل

بعد أفريقيا.. الأهلي يُودع البطولة العربية

أردوغان وبن سلمان

الرئاسة التركية: لقاء مرتقب بين أردوغان و"بن سلمان"

«بن سلمان» يبدأ أول جولة خارجية منذ مقتل خاشقجي

عرب وعالم

بن سلمان
بن سلمان

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

الـ"سي آي أيه" تمتلك تسجيلا جديدا عن "خاشقجى"

#

أدلة جديدة تقلب الموازين في مقتل خاشقجي

#

«الجبير» يحسم الأمر:«بن سلمان» ليس له علاقة باغتيال خاشقجي

#

CNN: ترامب سيدفع الثمن بسبب «خاشقجي»

قطر

محاسبة

خاشقجي

بدأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الخميس، أول جولة خارجية له منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة بإسطنبول، في الثاني من الشهر الماضي.

ووفق بيان للديوان الملكي نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية مساء اليوم، فإن ابن سلمان غادر لـ "زيارة عدد من الدول العربية الشقيقة".

وأوضح البيان أن الجولة العربية تأتي "بناء على توجيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وحرصا على تعزيز علاقات المملكة إقليميا ودوليا، واستجابة لدعوات مقدمة"، دون تفاصيل أكثر عن الجولة ومدتها.

ولم يسم بيان الديوان الملكي الدول التي سيزورها ابن سلمان، غير أن فضائية "العربية" السعودية قالت إنه "غادر في جولة عربية ويبدأ من الإمارات".

وجولة ابن سلمان تأتي في وقت تواجه السعودية أزمة دولية كبيرة على خلفية قضية مقتل خاشقجي، إذ أعلنت المملكة في 20 أكتوبر الماضي مقتله داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار.

وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء الصحفي الراحل، قبل أن تقول إنه تم قتله وتجزئة جثته بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة إلى السعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة، ومطالبات بتحديد مكان الجثة.

والثلاثاء، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بيان، إلى أنه من "المحتمل جدا أن ولي العهد السعودي كان على علم بمقتل خاشقجي".

ورغم تلك الإشارة قال ترامب في البيان ذاته، إن "الولايات المتحدة تنوي البقاء شريكا قويا للسعودية، بهدف ضمان مصالحها ومصالح إسرائيل وبقية شركاء واشنطن في المنطقة".

والجمعة الماضي، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن "سي آي إيه" توصلت إلى أن محمد بن سلمان أمر شخصيا باغتيال خاشقجي، وهو ما نفته المملكة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

تجديد الخطاب الديني وموسم الهجوم على شيخ الأزهر

فراج إسماعيل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» الرئاسة التركية: لقاء مرتقب بين أردوغان و"بن سلمان"
» سقوط هارب من 112 سنة سجنًا
» تكريم مسيحي في احتفالية جامعة الأزهر
» بالفيديو.. الزمالك يخطف فوزًا مثيرًا من الداخلية
» الإعدام لزوجة وعشيقها قتلا الزوج بعدما شاهدهما في وضع مخل
» السرطان يودي بحياة 1.3 مليون أوروبي في عام واحد
» مقتل 30 حوثيًا بهجوم كبير للجيش اليمني على تعز
» قرار فرنسي بشأن دخول المصريين
» تعليق «كارتيرون» على خروج الأهلي
» العمليات القيصرية.. تنعش "جيوب".. وتخرب "بيوت"
» مدرب الوصل بعد إسقاط الأهلي: «القادم أصعب»

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:07 ص

  • فجر

    05:06

  • شروق

    06:33

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها
فيروز