الزمالك بدون راحة استعدادًا لمواجهة الجونة

22 نوفمبر 2018 - 09:49 م

رفض كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حصول لاعبيه على راحة من مران غدًا الجمعة، بعد الفوز على الداخلية، بهدفين مقابل هدف.

ونجح الزمالك فى تحقيق فوز مهم على نظيره الداخلية بنتيجة 2/1، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم، الخميس، بملعب بتروسبورت ضمن الأسبوع الـ15 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 29 ليغرد فى صدارة الدورى المصرى الممتاز، بينما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 16 فى المركز التاسع بالترتيب العام.