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«أرطغرل» يتصدر مشاهدة المسلسلات التركية

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أرطغرل
أرطغرل

وكالات - خالد الشرقاوي

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أرطغرل

المسلسلات التركية

واصل مسلسل "قيامة أرطغرل" حصد أعلى نسب المشاهدة للاسبوع الثالث على التوالي، بعد بدء عرضه في موسمه الجديد، حيث اعتلى نسب المشاهدة في حلقة أمس الأربعاء، متفوقا على كافة المسلسلات والبرامج الأخرى.

وتمكن المسلسل من التفوق على منافسه "تحدث أيها البحر الأسود"، الذي حل ثانيا، ويبدو أن مسلسل "قيامة أرطغرل"، سيواصل تربعه على نسب المشاهدة باستمراره في التشويق بأحداثه المستمرة.

وشهدت حلقة أمس الأربعاء، أحداثا جديدة وصراعات مستمرة، ومؤامرات على أرطغرل وأبنائه، من أجل القضاء عليه بعد 10 سنوات من الاستقرار في منطقة "سوغوت" شمال غرب الأناضول.

المسلسل منذ بدء عرضه حقق نسب مشاهدة عالية وقياسية، حطم فيها الأرقام، وفي حلقته الأولى بالموسم الخامس، حقق المرتبة الأولى في تركيا، والمرتبة الخامسة عالميا، وحقق تفاعلا على "تويتر" ليلة البث بلغ أكثر من مئة ألف تغريدة.

وتدور أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل"، في القرن الـ13 الميلادي، ويعرض سيرة حياة البطل أرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية (656هـ ـ 1258م / 726هـ ـ 1326م).

يذكر أن المسلسل يبث في أكثر من 85 دولة، وشاهده خلال المواسم السابقة نحو 3 مليارات، وموسمه الحالي هو الأخير، لينطلق في سلسلة جديدة باسم "قيامة عثمان غازي".


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