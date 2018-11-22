الشاباك" يزعم إحباط محاولة هجوم لـ"حماس"

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ادعى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، الخميس، أنه أحبط محاولة عناصر من حركة "حماس" في قطاع غزة لتجنيد نشطاء في الضفة الغربية بغرض شنّ هجمات على أهداف إسرائيلية.
وزعم "الشاباك"، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن "الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة قام بتجنيد نشطاء في الضفة الغربية، وتدريبهم على إعداد عبوات ناسفة وطلبوا منهم تحديد أهداف مكتظة بالناس لتنفيذ هجمات" على أهداف إسرائيلية، دون تحديد طبيعة هذه الأهداف.
وأشار "الشاباك" إلى أنّ هذه النشاطات التي "تم الكشف عنها اليوم" تختلف عما قامت به حركة "حماس" في السنوات الماضية من حيث نطاقها ومخاطرها المحتملة.
وقال الجهاز الإسرائيلي إن "قادة الخلايا ضغطوا على النشطاء التابعين لحماس في الضفة الغربية لتنفيذ الهجمات في أقرب وقت ممكن، من أجل إحداث تصعيد أمني في الضفة والقطاع".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فور من حركة حماس على بيان الشاباك. 

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