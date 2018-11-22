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فرنسا.. 268 مظاهرة احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود

عرب وعالم

فرنسا
فرنسا

المصريون ووكالات

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شهدت فرنسا، الخميس، 268 مظاهرة في كامل أرجائها احتجاجا على زيادة أسعار الوقود.
وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، في تصريحات إعلامية من العاصمة باريس، إن بلاده شهدت، الخميس، 268 مظاهرة احتجاجا على زيادة أسعار الوقود.
وأوضح كاستانير أن نحو 5 آلاف و107 أشخاص شاركوا بالاحتجاجات، مقابل 15 ألفا الأربعاء.
وتسبب إغلاق محتجين أطلقوا على أنفسهم اسم حركة "السترات الصفراء"، مداخل ومخارج العديد من محطات الوقود، بمدن فرنسية مختلفة، في نفاذ الوقود من 75 محطة.
ويواصل المحتجون مظاهراتهم في العديد من المدن عبر إغلاق العديد من الشوارع.
والسبت الماضي، بدأ محتجون في كافة أنحاء فرنسا، تحركات شعبية واسعة النطاق، اعتراضًا على سياسات حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، الاقتصادية وغلاء الأسعار وزيادة الضرائب.
وأطلق المتظاهرون على التحركات الشعبية اسم حركة "السترات الصفراء".
ويعترض المحتجون بشكل رئيسي على غلاء المعيشة، وارتفاع أسعار المحروقات. ففي غضون عام واحد، ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 23 بالمائة للديزل، و14 بالمائة للبنزين، غير أن حكومة إدوار فيليب ترغب برفع الرسوم من جديد مطلع العام 2019.
كما يعتزم المحتجون، السبت، تنظيم مظاهرة ضخمة في باريس، عقب حصولهم على ترخيص من وزارة الداخلية، وفق بيان سابق للوزارة.
وولدت حركة "السترات الصفراء"، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على خلفية ارتفاع الرسوم على المحروقات. 

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