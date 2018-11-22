تعليق "صلاح" على فوزه بجائزة لاعب الشهر

حصل نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، على جائزة لاعب الشهر داخل ناديه للمرة الثامنة، منذ انضمامه للفريق في الصيف الماضي.



وقاد محمد صلاح ليفربول لتحقيق 3 انتصارات متتالية في شهر أكتوبر، بعدما بدأ الشهر بخسارة من نابولي بدوري الأبطال ثم تعادل مع مانشستر سيتي، حيث سجل اللاعب 4 أهداف في الشهر الماضي، منها 3 على ملعب أنفيلد.