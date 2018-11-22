  • الخميس 22 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:24 م
بحث متقدم
كلاب

خبير يكشف معلومة هامة عن تصدير الكلاب والقطط

الإمام الأكبر شيخ الأزهر

"بكري" يوجه رسالة نارية لـ من يهاجمون شيخ الأزهر

محمد صلاح

تعليق "صلاح" على فوزه بجائزة لاعب الشهر

المستشار بهاء أبو شقة

بعد فصل 6 قيادات.. تحركات لسحب الثقة من رئيس «الوفد»

البلاك فرايداي ـ أرشيفية

«البلاك فرايداي».. وهم أم حقيقة؟

الدكتورة امنة نصير

نائب يرد على «نصير»: لن نخالف شرع الله؟

بطاطس

توقعات بوصول سعر كيلو البطاطس لـ 20 جنيهًا

مكرم محمد أحمد

عاصفة غضب ضد لائحة جزاءات «الأعلى للإعلام»

ترامب

ترامب عن أزمة خاشقجي: سأخبركم بالقاتل

مبارك

الاتحاد الأوروبي يؤيد تجميد أموال أسرة مبارك

في ليفربول..

تعليق "صلاح" على فوزه بجائزة لاعب الشهر

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

تعليق "صلاح" على الصورة المثيرة للجدل.. هذا ما قاله

#

جدل واسع بسبب تدوينة "صلاح" المحذوفة

#

أول تعليق لـ"رونالدو" على فوز "صلاح" بجائزة "بوشكاش"

#

طريقة التصويت لـ«صلاح» للفوز بجائزة الأفضل في العالم

حصل نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، على جائزة لاعب الشهر داخل ناديه للمرة الثامنة، منذ انضمامه للفريق في الصيف الماضي.
وقاد محمد صلاح ليفربول لتحقيق 3 انتصارات متتالية في شهر أكتوبر، بعدما بدأ الشهر بخسارة من نابولي بدوري الأبطال ثم تعادل مع مانشستر سيتي، حيث سجل اللاعب 4 أهداف في الشهر الماضي، منها 3 على ملعب أنفيلد.
وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي، أن محمد صلاح جاء في المركز الأول وخلفه السويسري شيردان شاكيري ثم الهولندي جورجينو فينالدوم في المركز الثالث، بحسب تصويت الجماهير.
وعلق صلاح على الجائزة في فيديو نشره حساب نادي ليفربول على «تويتر»: «لقد بدأنا الموسم بشكل جيد، اللاعبون قدموا مستوى مميز، لذلك علينا الاستمرار على هذا النحو». وأضاف: «قلت مرات سابقة أن اللعب في أنفيلد يجلب لي شعورا جيدا، سعيد بسجلي أمام الجماهير».
وختم: «استهدف الوصول للهدف رقم 100 مع ليفربول. دعونا نرى ما سيحدث لكن أمامنا العديد من الأهداف المهمة أولا، كالفوز بالمباريات والألقاب».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

تجديد الخطاب الديني وموسم الهجوم على شيخ الأزهر

فراج إسماعيل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل طلاق الممثلة الشابة من رجل الأعمال الشهير
» قرار هام من فرنسا بشأن حصول المصريين على تأشيرتها
» أول تعليق لـ"كارتيرون" بعد خروج الأهلي
» ترامب: السعودية شريك استراتيجي هام لأمريكا
» «بن سلمان» يبدأ أول جولة خارجية منذ مقتل خاشقجي
» قطر تطالب بمحاسبة قتلة خاشقجي
» الرئاسة التركية: لقاء مرتقب بين أردوغان و"بن سلمان"
» بعد أفريقيا.. الأهلي يُودع البطولة العربية
» سقوط هارب من 112 سنة سجنًا
» تكريم مسيحي في احتفالية جامعة الأزهر
» تحذير أممي: أضرار تهدد البشرية

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:07 ص

  • فجر

    05:06

  • شروق

    06:33

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها
فيروز