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أول تعليق لـ"كارتيرون" بعد خروج الأهلي

الرياضة

كارتيرون
كارتيرون

المصريون ووكالات

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تعليق ناري لـ"كارتيرون" بعد سقوط الأهلي أمام الاتحاد

قال باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق أتيحت له العديد من الفرص خلال مباراة الوصل الإماراتي، ولكن لم تُستثمر بالشكل الأمثل، وكان أمام الفريق أن يسجل ويضيف الهدف الثاني، ولكن أهدر العديد من الفرص حتى تلقّى هدف التعادل.
وكان الأهلي قد خرج من بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب، بعد تعادل في مباراة الذهاب 2-2 ببرج العرب، و1-1 في مباراة الإياب بالإمارات.
وشدد كارتيرون، على أن الفريق لم يكن موفقًا أمام الوصل، وأن اللحظات الصعبة هي جزء من كرة القدم، وأن اللاعبين كانت معنوياتهم مرتفعة قبل المباراة.
ووجه المدير الفني الشكر إلى الجماهير التي تواجدت في استاد زعبيل من أجل مساندة الفريق.
وأشار باتريس كارتيرون، إلى أن هناك بعض الأخطاء الوهمية التي احتسبها حكم المباراة ضد لاعبي الأهلي، إلى جانب عدم احتساب الوقت المهدر.

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