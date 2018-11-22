» أول تعليق لـ"كارتيرون" بعد خروج الأهلي

22 نوفمبر 2018 - 10:40 م

قال باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق أتيحت له العديد من الفرص خلال مباراة الوصل الإماراتي، ولكن لم تُستثمر بالشكل الأمثل، وكان أمام الفريق أن يسجل ويضيف الهدف الثاني، ولكن أهدر العديد من الفرص حتى تلقّى هدف التعادل.



وكان الأهلي قد خرج من بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب، بعد تعادل في مباراة الذهاب 2-2 ببرج العرب، و1-1 في مباراة الإياب بالإمارات.



وشدد كارتيرون، على أن الفريق لم يكن موفقًا أمام الوصل، وأن اللحظات الصعبة هي جزء من كرة القدم، وأن اللاعبين كانت معنوياتهم مرتفعة قبل المباراة.



ووجه المدير الفني الشكر إلى الجماهير التي تواجدت في استاد زعبيل من أجل مساندة الفريق.

