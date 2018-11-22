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قرار هام من فرنسا بشأن حصول المصريين على تأشيرتها

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قامت الصفحة الرسمية للسفارة الفرنسية بالقاهرة، بنشر قرارا بشأن تأشيرات السفر إلى فرنسا من خلال النموذج المعبأ إلكترونيا على موقع «فرانس فيزا».
وكتبت السفارة الفرنسية على حسابها في «تويتر»: «ابتداء من 26 نوفمبر 2018، لن يتم قبول طلبات التأشيرة لفرنسا إلا من خلال النموذج الموجود إلكترونيا على موقع فرانس فيزا وستلغى النماذج الأخرى».
و«فرانس فيزا» موقع معلومات تابع للحكومة الفرنسية في متناول الراغبين في الحصول على التأشيرة الفرنسية.

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