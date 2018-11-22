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"بن زايد": الإمارات ستظل دومًا وطنًا محبًا وسندًا للسعودية

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اسد الأمارت محمد بن زايد
اسد الأمارت محمد بن زايد

المصريون ووكالات

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الرئيس يستقبل "بن زايد" اليوم

أكد ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عمق العلاقات الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية.
جاء ذلك خلال استقباله ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، وأشار محمد بن زايد إلى أن هناك آفاقًا واسعة من التعاون والشراكة الوثيقة والمثمرة تنتظر الإمارات والسعودية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية «وام».
وشدد ولي عهد أبو ظبي، على أن الإمارات ستظل دومًا وطنًا محبًا وسندًا وعونًا لأشقائها في المملكة العربية السعودية.
وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن ولي العهد السعودي سيبدأ جولة خارجية تشمل عدة دول عربية، بناءً على توجيه العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، وفقًا ذكره بيان أصدره الديوان الملكي، أن جولة ولي العهد تأتي انطلاقًا من حرص المملكة على تعزيز العلاقات إقليمياً ودولياً، واستمراراً للتعاون والتواصل مع الدول الشقيقة في المجالات.

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