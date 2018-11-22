"بكري" يوجه رسالة نارية لـ من يهاجمون شيخ الأزهر

22 نوفمبر 2018 - 11:02 م

علق الإعلامي مصطفى بكري، على الحملة التي يتعرض لها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على خليفة ظن البعض أن هناك تعارض بين كلام شيخ الأزهر والرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وقال "بكري"، خلال برنامج "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إنه لا صحة للاختلاف بين شيخ الأزهر والرئيس السيسي فهو كلام غير حقيقي وغير صحيح، فالرئيس كان كلامه واضحا وشيخ الأزهر كان كلامه واضحا أيضا.



وأضاف "بكري" أن شيخ الأزهر تحدث عن أن السنة النبوية المشرفة كمصدر من مصادر التشريع، فيما تحدث الرئيس عن سلوكيات بعض المسلمين التي أساءت لصورة الإسلام في العالم.

