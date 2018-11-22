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"بكري" يوجه رسالة نارية لـ من يهاجمون شيخ الأزهر

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الإمام الأكبر شيخ الأزهر
الإمام الأكبر شيخ الأزهر

المصريون ـ متابعات

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علق الإعلامي مصطفى بكري، على الحملة التي يتعرض لها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على خليفة ظن البعض أن هناك تعارض بين كلام شيخ الأزهر والرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
وقال "بكري"، خلال برنامج "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إنه لا صحة للاختلاف بين شيخ الأزهر والرئيس السيسي فهو كلام غير حقيقي وغير صحيح، فالرئيس كان كلامه واضحا وشيخ الأزهر كان كلامه واضحا أيضا.
وأضاف "بكري" أن شيخ الأزهر تحدث عن أن السنة النبوية المشرفة كمصدر من مصادر التشريع، فيما تحدث الرئيس عن سلوكيات بعض المسلمين التي أساءت لصورة الإسلام في العالم.
ودعا "بكري" الأشخاص اللذين يهاجمون شيخ الأزهر بالكف عن ذلك خاصة وأنهم بذلك يخدمون الفكر المتطرف، ويعملون على عدم وجود فكر وسطي في الإسلام ويشوهون رمزا يحظى بالاحترام في جميع دول العالم.


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