  • الجمعة 23 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:49 ص
بحث متقدم
تحذير.. "بطاطس" محظور تداولها بالأسواق

"الفلاحين" تفجر مفاجأة مدوية بشأن أسعار البطاطس

الطبيب إبراهيم نصرة

التفاصيل الكاملة لانتحار طبيبي نفسي في البحيرة

كلاب

خبير يكشف معلومة هامة عن تصدير الكلاب والقطط

الإمام الأكبر شيخ الأزهر

"بكري" يوجه رسالة نارية لـ من يهاجمون شيخ الأزهر

محمد صلاح

تعليق "صلاح" على فوزه بجائزة لاعب الشهر

المستشار بهاء أبو شقة

بعد فصل 6 قيادات.. تحركات لسحب الثقة من رئيس «الوفد»

البلاك فرايداي ـ أرشيفية

«البلاك فرايداي».. وهم أم حقيقة؟

الدكتورة امنة نصير

نائب يرد على «نصير»: لن نخالف شرع الله؟

مكرم محمد أحمد

عاصفة غضب ضد لائحة جزاءات «الأعلى للإعلام»

ترامب

ترامب عن أزمة خاشقجي: سأخبركم بالقاتل

بالفيديو..

خبير يكشف معلومة هامة عن تصدير الكلاب والقطط

آخر الأخبار

كلاب
كلاب

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

أول تعليق رسمي من «الزراعة» على تصدير الكلاب والقطط

#

خبير اقتصادي يكشف معلومة هامة عن موازنة الدولة

#

"البرادعي": اليوم فقط أدركت هذا الأمر الهام

#

معلومة خطيرة عن آلات الدفع الجديدة المنتشرة

علق الدكتور عمر تمام، أستاذ المحميات الطبيعية بجامعة السادات، على ما صرح به مسئولو وزارة الزراعة بشأن تصدير مصر القطط والكلاب، موضحًا أنها ستكون ظاهرة لن تستمر أكثر من عام أو إثنين على الأكثر.
وقال "تمام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من سيزرع المليون" عبر فضائية "الصحة والجمال"، مساء الخميس، إن هذه الكلاب والقطط المُصدرة سوف يتم استخدامها في البحث العلمي، مردفًا: «الصين ووسط وشمال آسيا مش محتاجين كلابنا عشان ياكلوها».
وأشار إلى أن تصدير الكلاب والقطط تعتبر مصدر رزق للشباب المصري، موضحًا أنه يتم تصدير أنواع معينة من الكلاب والقطط تتعدى أسعارها عشرات آلاف الجنيهات، موضحًا: «الشاب المصري عنده قدرة عالية جدًا على إخصاب الحيوانات، فيه حيوانات مكنتش بتخلف أول ما وصلت مصر خلفت».
وأضاف أستاذ المحميات الطبيعية بجامعة السادات أن تصدير الكلاب والقطط بتفتح بيوت للشباب.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

تجديد الخطاب الديني وموسم الهجوم على شيخ الأزهر

فراج إسماعيل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد: تعليق صادم لـ"حساسين" بعد خروج النادي الأهلي
» تفاصيل طلاق الممثلة الشابة من رجل الأعمال الشهير
» قرار هام من فرنسا بشأن حصول المصريين على تأشيرتها
» أول تعليق لـ"كارتيرون" بعد خروج الأهلي
» توقعات بوصول سعر كيلو البطاطس لـ 20 جنيهًا
» ترامب: السعودية شريك استراتيجي هام لأمريكا
» «بن سلمان» يبدأ أول جولة خارجية منذ مقتل خاشقجي
» قطر تطالب بمحاسبة قتلة خاشقجي
» الاتحاد الأوروبي يؤيد تجميد أموال أسرة مبارك
» بعد أفريقيا.. الأهلي يُودع البطولة العربية
» سقوط هارب من 112 سنة سجنًا

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:07 ص

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها
فيروز