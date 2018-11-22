خبير يكشف معلومة هامة عن تصدير الكلاب والقطط

22 نوفمبر 2018 - 11:18 م

علق الدكتور عمر تمام، أستاذ المحميات الطبيعية بجامعة السادات، على ما صرح به مسئولو وزارة الزراعة بشأن تصدير مصر القطط والكلاب، موضحًا أنها ستكون ظاهرة لن تستمر أكثر من عام أو إثنين على الأكثر.



وقال "تمام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من سيزرع المليون" عبر فضائية "الصحة والجمال"، مساء الخميس، إن هذه الكلاب والقطط المُصدرة سوف يتم استخدامها في البحث العلمي، مردفًا: «الصين ووسط وشمال آسيا مش محتاجين كلابنا عشان ياكلوها».



وأشار إلى أن تصدير الكلاب والقطط تعتبر مصدر رزق للشباب المصري، موضحًا أنه يتم تصدير أنواع معينة من الكلاب والقطط تتعدى أسعارها عشرات آلاف الجنيهات، موضحًا: «الشاب المصري عنده قدرة عالية جدًا على إخصاب الحيوانات، فيه حيوانات مكنتش بتخلف أول ما وصلت مصر خلفت».

