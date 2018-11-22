  • الجمعة 23 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:50 ص
بحث متقدم
تحذير.. "بطاطس" محظور تداولها بالأسواق

"الفلاحين" تفجر مفاجأة مدوية بشأن أسعار البطاطس

الطبيب إبراهيم نصرة

التفاصيل الكاملة لانتحار طبيبي نفسي في البحيرة

كلاب

خبير يكشف معلومة هامة عن تصدير الكلاب والقطط

الإمام الأكبر شيخ الأزهر

"بكري" يوجه رسالة نارية لـ من يهاجمون شيخ الأزهر

محمد صلاح

تعليق "صلاح" على فوزه بجائزة لاعب الشهر

المستشار بهاء أبو شقة

بعد فصل 6 قيادات.. تحركات لسحب الثقة من رئيس «الوفد»

البلاك فرايداي ـ أرشيفية

«البلاك فرايداي».. وهم أم حقيقة؟

الدكتورة امنة نصير

نائب يرد على «نصير»: لن نخالف شرع الله؟

مكرم محمد أحمد

عاصفة غضب ضد لائحة جزاءات «الأعلى للإعلام»

ترامب

ترامب عن أزمة خاشقجي: سأخبركم بالقاتل

بالفيديو..

تعليق مفاجئ لـ"برلمانية" علي قرار اقتصار الدعم علي طفلين

الحياة السياسية

بسنت فهمي
بسنت فهمي

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

تركيا تعثرعلي ختم فرعوني عمرة 9 آلالف عام

#

مشهد تمثيلى لـ"الإمام على" يسجد على الصليب

#

حبس عاطل تعدي جنسيا علي طفلين في القليوبية

#

شاهد.. لحظة اعتداء امرأة على خادمة إثيوبية بطريقة وحشية

عقبت البرلمانية بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على قرار رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، الخاص باقتصار الدعم النقدي ببرنامج تكافل وكرامة على طفلين فقط اعتبارًا من يناير المقبل، قائلة إنه كان يجب أن يكون لهذا القرار مقدمات، ولكن الموارد محدودة.
وأضافت "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" عبر فضائية "الرافدين+"، مساء الخميس، أن الوضع الاقتصادي بشكل عام صعب، ولكن هناك أسر لا يستطيعون خدمتها بسبب قلة الموارد، مؤكدة أن الزيادة السكانية سترهق الأسر في الوقت الحالي.
وأشارت "فهمي" إلى أنه لا يوجد موارد كافية لجميع الأسر، ونريد أن يتعلم الأطفال تعليم جيد وتربية سليمة، لافتة إلى أن التكافل الاجتماعي في هذه الظروف هام للغاية، معقبة: «لازم نشيل بعض واللي كان بيساعد أسرة يساعد أسرتين».
وتابعت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الطبقة المتوسطة تعاني معاناة شديدة، وأن معاناة الطبقة المتوسطة تؤثر على الاقتصاد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

تجديد الخطاب الديني وموسم الهجوم على شيخ الأزهر

فراج إسماعيل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد: تعليق صادم لـ"حساسين" بعد خروج النادي الأهلي
» تفاصيل طلاق الممثلة الشابة من رجل الأعمال الشهير
» قرار هام من فرنسا بشأن حصول المصريين على تأشيرتها
» أول تعليق لـ"كارتيرون" بعد خروج الأهلي
» توقعات بوصول سعر كيلو البطاطس لـ 20 جنيهًا
» ترامب: السعودية شريك استراتيجي هام لأمريكا
» «بن سلمان» يبدأ أول جولة خارجية منذ مقتل خاشقجي
» قطر تطالب بمحاسبة قتلة خاشقجي
» الاتحاد الأوروبي يؤيد تجميد أموال أسرة مبارك
» بعد أفريقيا.. الأهلي يُودع البطولة العربية
» سقوط هارب من 112 سنة سجنًا

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:07 ص

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها
فيروز