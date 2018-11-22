تعليق مفاجئ لـ"برلمانية" علي قرار اقتصار الدعم علي طفلين

22 نوفمبر 2018 - 11:29 م

عقبت البرلمانية بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على قرار رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، الخاص باقتصار الدعم النقدي ببرنامج تكافل وكرامة على طفلين فقط اعتبارًا من يناير المقبل، قائلة إنه كان يجب أن يكون لهذا القرار مقدمات، ولكن الموارد محدودة.

وأضافت "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" عبر فضائية "الرافدين+"، مساء الخميس، أن الوضع الاقتصادي بشكل عام صعب، ولكن هناك أسر لا يستطيعون خدمتها بسبب قلة الموارد، مؤكدة أن الزيادة السكانية سترهق الأسر في الوقت الحالي.



وأشارت "فهمي" إلى أنه لا يوجد موارد كافية لجميع الأسر، ونريد أن يتعلم الأطفال تعليم جيد وتربية سليمة، لافتة إلى أن التكافل الاجتماعي في هذه الظروف هام للغاية، معقبة: «لازم نشيل بعض واللي كان بيساعد أسرة يساعد أسرتين».

