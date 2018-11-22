الكويت تعلن الطوارئ استعدادًا لهذا الأمر الخطير

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سيول الكويت
سيول الكويت

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أعلنت الكويت، مساء الخميس، تفعيل بند الطوارئ، استعدادًا لتقلبات الطقس المحتملة، خاصة مع بدء أمطار خفيفة في محافظاتها الست.
وقالت وزارة الصحة الكويتية- في بيان صحفي- إنها أتمت كافة استعداداتها بإدارات الطوارئ؛ لاستقبال أي حالات بسبب موجة الطقس المرتقبة.
من جهتها، أعلنت بلدية الكويت تفعيل بند الطوارئ المنصوص عليه بعقود النظافة، والذي يتيح للبلدية استخدام الآليات والمعدات والعمال على مدار 24 ساعة، وتقديم وسائل الدعم لمساندة الجهات الحكومية وخدمة المواطنين والمقيمين.
وأكدت البلدية استمرار إدارات النظافة وفرق الطوارئ في المحافظات الست، في العمل تحت آلية دمج الورديات الثلاث، والعمل في وردية واحدة حتى إشعار آخر؛ وذلك استعدادًا لتقلبات الأحوال الجوية في الكويت.
تجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للأرصاد الجوية الكويتية، قد أعلنت عن هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة مساء اليوم، على أن تتحول من متوسطة إلى غزيرة في بعض المناطق بحلول عصر غد الجمعة، مع توقعات بأمطار غزيرة يوم السبت المقبل.

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