إثيوبيا تعين معارضة سابقة رئيسة للجنة الانتخابات

22 نوفمبر 2018 - 11:34 م

عينت الحكومة الإثيوبية، يوم الخميس، المعارضة السابقة، برتكان مديقسا، رئيسة للجنة العليا للانتخابات، وذلك في إطار تغييرات جذرية انتهجها رئيس الوزراء، أحمد أبي.



يأتي قرار رئيس الوزراء الإثيوبي بتعيين مديقسا في المنصب بعد أسابيع فقط، من عودتها من منفاها في الولايات المتحدة، بموجب عفو أعلنه أحمد أبي، وبعد 13 عاما من سجنها، في تداعيات شابها العنف لانتخابات محل نزاع، أجريت في 2005. وذلك بحسب وكالة «رويترز». وقال أبي أمام البرلمان: «قررنا تعيين مديقسا بالأخذ في الاعتبار خبرتها بدستور وقانون الدولة».

