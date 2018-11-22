"بكري" يطالب الحكومة بالتراجع عن زيادة أسعار تذاكر السينما

أكد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن السينما والمسرح حائط الصد الأول في مواجهة الإرهاب.
وطالب "بكري"، خلال برنامج "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، من الحكومة بالتراجع عن قرار رفع زيادة أسعارها، موضحا أن الحكومة قررت زيادة أسعار المسارح والسينما والقطارات لصالح الجمعيات الخيرية.
وأضاف "بكري" أن قرار الحكومة السابق أثار ردود أفعال عند كثير من المتابعين، وتساءل ماذا ستجني الحكومة جراء قرار الزيادة الأخير و"فين الجمهور اللي معاه فلوس عشان تدخل السينما أو المسارح"، هو قرار يصيب بالإحباط.
وتابع "سيبوا الناس تتنفس شوية"، مطالبا بضرورة تقديم تسهيلات للسينما والمسرح حتى يقوم بتوعية المواطنين ويقف ضد الأفكار التكفيرية.