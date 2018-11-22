"بكري" يطالب الحكومة بالتراجع عن زيادة أسعار تذاكر السينما

22 نوفمبر 2018 - 11:39 م

أكد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن السينما والمسرح حائط الصد الأول في مواجهة الإرهاب.

وطالب "بكري"، خلال برنامج "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، من الحكومة بالتراجع عن قرار رفع زيادة أسعارها، موضحا أن الحكومة قررت زيادة أسعار المسارح والسينما والقطارات لصالح الجمعيات الخيرية.