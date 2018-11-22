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إسرائيل تحذر من هذا الأمر الخطير بشأن "حماس"

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حماس
حماس

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حذر الجيش الإسرائيلي، الخميس، وسائل الإعلام ومنصات التواصل، من نشر وتداول الصور التي نشرتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، لأفراد قوة إسرائيلية خاصة اشتبكت مع عناصر من الحركة في الحادي عشر من الشهر الجاري بقطاع غزة.
وطالب الجيش في بيان اطلعت الأناضول عليه بـ"الامتناع عن نشر الصور أو المعلومات الشخصية التي نشرتها حماس؛ لأن مشاركة هذه الصور من شأنها أن تعرض حياة أشخاص للخطر وتضر بأمن الدولة، بغض النظر عن مصداقية التفاصيل التي نشرتها حماس".
وحث على "عدم نشر الصور عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أو أي منصة إعلامية أخرى"، مذكرا بضرورة "التصرف بمسؤولية".
وفي وقت سابق اليوم، نشرت كتائب القسام صورا لأشخاص، بينهم سيدتين، قالت إنهم من أفراد القوة الإسرائيلية الخاصة التي تسللت إلى مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، في وقت سابق من الشهر الجاري.
ودعت الفلسطينيين إلى "تقديم أي معلومات تتوفر لديهم بخصوص الأشخاص الذين تم نشر صورهم".
كما كشفت صوراً يعتقد أنها التقطت عبر كاميرات مراقبة للمركبة والشاحنة اللتين استخدمتها القوة الخاصة خلال تواجدها في قطاع غزة.
كانت "القسام" أعلنت، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أن قوة إسرائيلية تسللت إلى خانيونس، واشتبكت عقب اكتشافها مع عناصرها؛ ما أسفر عن استشهاد سبعة فلسطينيين، ومقتل ضابط إسرائيلي. -

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