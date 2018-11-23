التفاصيل الكاملة لانتحار طبيبي نفسي في البحيرة

23 نوفمبر 2018 - 12:17 ص

سرد محمد الليثي، صديق الطبيب النفسي المنتحر بالبحيرة، تفاصيل الواقعة، قائلًا إنه اختار أن ينهي حياته بهذه الطريقة، وإنه صديقه منذ 12 عامًا.



وقال "الليثي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه "آخر النهار" عبر فضائية "النهار وان"، مساء الخميس، إن صديقه تعرض منذ عامين لحالة حزن واكتئاب، وحالة وحدة بسبب تفرقه عن أصدقائه.



وأضاف أنه لم يكن يعاني من أي أزمة مادية أو عاطفية وكان محبوبًا للغاية وناجحًا في عمله، لافتًا إلى أن أحد أسباب اكتئابه هو فشله في السفر خارج مصر.

