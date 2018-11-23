  • الجمعة 23 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:49 ص
بحث متقدم
تحذير.. "بطاطس" محظور تداولها بالأسواق

"الفلاحين" تفجر مفاجأة مدوية بشأن أسعار البطاطس

الطبيب إبراهيم نصرة

التفاصيل الكاملة لانتحار طبيبي نفسي في البحيرة

كلاب

خبير يكشف معلومة هامة عن تصدير الكلاب والقطط

الإمام الأكبر شيخ الأزهر

"بكري" يوجه رسالة نارية لـ من يهاجمون شيخ الأزهر

محمد صلاح

تعليق "صلاح" على فوزه بجائزة لاعب الشهر

المستشار بهاء أبو شقة

بعد فصل 6 قيادات.. تحركات لسحب الثقة من رئيس «الوفد»

البلاك فرايداي ـ أرشيفية

«البلاك فرايداي».. وهم أم حقيقة؟

الدكتورة امنة نصير

نائب يرد على «نصير»: لن نخالف شرع الله؟

مكرم محمد أحمد

عاصفة غضب ضد لائحة جزاءات «الأعلى للإعلام»

ترامب

ترامب عن أزمة خاشقجي: سأخبركم بالقاتل

بالفيديو..

التفاصيل الكاملة لانتحار طبيبي نفسي في البحيرة

آخر الأخبار

الطبيب إبراهيم نصرة
الطبيب إبراهيم نصرة

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

شاهد.. الباز يكشف سر النعش الذى رفض دخول المسجد

#

بالصور..«عنيك في عنينا» تكافح العمى بالمجان

#

مصرع شخص صعقًا بالكهرباء في البحيرة

#

الشيطان يكمن في جنيه الفكة

سرد محمد الليثي، صديق الطبيب النفسي المنتحر بالبحيرة، تفاصيل الواقعة، قائلًا إنه اختار أن ينهي حياته بهذه الطريقة، وإنه صديقه منذ 12 عامًا.
وقال "الليثي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه "آخر النهار" عبر فضائية "النهار وان"، مساء الخميس، إن صديقه تعرض منذ عامين لحالة حزن واكتئاب، وحالة وحدة بسبب تفرقه عن أصدقائه.
وأضاف أنه لم يكن يعاني من أي أزمة مادية أو عاطفية وكان محبوبًا للغاية وناجحًا في عمله، لافتًا إلى أن أحد أسباب اكتئابه هو فشله في السفر خارج مصر.
وأشار إلى أنه لديه 26 عامًا، ولم يكن مرتبطًا، مشيرًا إلى أنه جرب الكثير من الأدوية المضادة للاكتئاب بحكم مجاله ولكن جسده اعتاد عليها، وشدة الاكتئاب زادت منذ 3 أشهر.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

تجديد الخطاب الديني وموسم الهجوم على شيخ الأزهر

فراج إسماعيل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد: تعليق صادم لـ"حساسين" بعد خروج النادي الأهلي
» تفاصيل طلاق الممثلة الشابة من رجل الأعمال الشهير
» قرار هام من فرنسا بشأن حصول المصريين على تأشيرتها
» أول تعليق لـ"كارتيرون" بعد خروج الأهلي
» توقعات بوصول سعر كيلو البطاطس لـ 20 جنيهًا
» ترامب: السعودية شريك استراتيجي هام لأمريكا
» «بن سلمان» يبدأ أول جولة خارجية منذ مقتل خاشقجي
» قطر تطالب بمحاسبة قتلة خاشقجي
» الاتحاد الأوروبي يؤيد تجميد أموال أسرة مبارك
» بعد أفريقيا.. الأهلي يُودع البطولة العربية
» سقوط هارب من 112 سنة سجنًا

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:07 ص

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها
فيروز