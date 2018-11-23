» شاهد: تعليق صادم لـ"حساسين" بعد خروج النادي الأهلي

23 نوفمبر 2018 - 12:31 ص

فتح عضو مجلس النواب، سعيد حساسين، النار على فريق النادي الأهلي بعد الخسارة من الوصل الإماراتي وتوديعه البطولة العربية، قائلًا: "ماذا يحدث للأهلي، أين الأهلي، أنا زعلان جدًا على الأهلي".

وأشار "حساسين"، خلال تقديمه برنامجه "انفراد" عبر فضائية "الرافدين+" مساء الخميس،: إلى أن "الأهلي خرج من البطولة العربية، وخرج من البطولة الإفريقية، والكرة الظاهر كانت سخنة والشناوي معرفش يمسكها، أزارو انفرد بالجول ومعرفش يجيب".

