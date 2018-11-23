» شاهد: تعليق صادم لـ"حساسين" بعد خروج النادي الأهلي

فتح عضو مجلس النواب، سعيد حساسين، النار على فريق النادي الأهلي بعد الخسارة من الوصل الإماراتي وتوديعه البطولة العربية، قائلًا: "ماذا يحدث للأهلي، أين الأهلي، أنا زعلان جدًا على الأهلي".
وأشار "حساسين"، خلال تقديمه برنامجه "انفراد" عبر فضائية "الرافدين+" مساء الخميس،: إلى أن "الأهلي خرج من البطولة العربية، وخرج من البطولة الإفريقية، والكرة الظاهر كانت سخنة والشناوي معرفش يمسكها، أزارو انفرد بالجول ومعرفش يجيب".
وتابع "إحنا بندلع ونطبطب فيهم، ولكن أين الأهلي، الناس زعلانة وبتموت"، مشددًا على ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة في النادي الأهلي.