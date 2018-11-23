"الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

23 نوفمبر 2018 - 01:10 ص

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، قد بدأت من أقصى الساحل الشمالي الغربي، وتقدمت إلى الداخل، حتى وصلت إلى السواحل الشمالية كلها، بداية من السلوم والإسكندرية وانتهاء ببورسعيد والعريش.



وأوضح "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث المساء»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أن الوجه البحري عمومًا سيشهد أمطارًا غزيرة ورعدية، مستطردًا أن الغد سيشهد ذروة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء.



وأشار إلى سقوط أمطار شديدة ورعدية على السواحل الشمالية، قد تصل إلى حد السيول على شمال سلاسل البحر الأحر سيناء، متابعًا أن هذه الأمطار من المتوقع أن تكون غزيرة على الوجه البحري والقاهرة وتصل إلى شمال الصعيد.

