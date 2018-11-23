خبر سار حول أسعار السلع

توقع أحمد عتابي، المتحدث الرسمي باسم غرفة الجيزة التجارية، انخفاض أسعار السلع في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن العامين الماضيين شهدوا انجاز كبير في تثبيت سعر الدولار الجمركي الذي سيكون له تأثير جيد على الأسعار.

وقال "عتابي" في حوار له برنامج "اقتصاد وطن" على قناة "الحدث اليوم":" علينا الاهتمام بالمزارع والتوعية الزراعية له؛ لإنتاج منتج جيد يصلح للتصدير، مع الاهتمام بالمستثمر الصغير".

وتابع:" الزراعة هى أساس الحياة والتنمية، فهي تحقق أفضل صناعة في الألبان وثروة حيوانية جيدة جدًا"، والاهتمام بالمزارع يؤدي الى انخفاض الاسعار فيما بعد".