  • الجمعة 23 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:22 ص
بحث متقدم
ماني

موقف نهائي لـ"ماني" بشأن الاستمرار مع "الريدز"

الطبيب النفسي المنتحر بالبحيرة يدعى إبراهيم أحمد نصره

سر خطير وراء انتحار الطبيب النفسي بالبحيرة

توفيق الدقن

نجل توفيق الدقن يرد على إلقاء سيارة والده بالشارع

حقيقة هبوط الدولار في البنوك

تعرف على أعلى البنوك سعرا للدولار

ترامب

ترامب: "ولي العهد السعودي يكره جريمة خاشقجي"

توفيق عكاشة

عكاشة عن أجور الفنانات: "الإغراء ثمنه غالي"

امطار ارشيفية

الارصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية على القاهرة

سلع غذائية بالمنيا

خبر سار حول أسعار السلع

الأرصاد تحذر: أمطار غزيزرة الجمعة

"الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

تحذير.. "بطاطس" محظور تداولها بالأسواق

"الفلاحين" تفجر مفاجأة مدوية بشأن أسعار البطاطس

الارصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية على القاهرة

آخر الأخبار

امطار ارشيفية
امطار ارشيفية

أخبار متعلقة
#

القاهرة تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة الأمطار

#

أمطار على القاهرة خلال ساعات

#

انهيار أرضي يودي بحياة 7 أشخاص في الإندونيسية

#

أمطار غزيرة وانخفاض مفاجئ بدرجات الحرارة غدًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الجمعة طقس تتكاثر فيه السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وسيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانا ومتوسطة الشدة على مناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين.

ويصاحب ذلك الطقس انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ليسود البلاد طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

 

الصغرى العظمى

 

القاهرة 15 22

 

شبين الكوم 14 21

 

طنطا 14 21

 

دمنهور 14 20

 

الإسكندرية 15 19

 

بلطيم 15 19

 

مطروح 14 21

 

السلوم 13 20

 

سيوة 14 22

 

بورسعيد 17 21

 

دمياط 16 20

 

الزقازيق 16 22

 

الإسماعلية 13 23

 

السويس 14 22

 

العريش 12 21

 

رفح 11 19

 

رأس سدر 16 22

 

نخل 11 19

 

نويبع 18 21

 

طابا 14 19

 

كاترين 09 15

 

الطور 14 20

 

شرم الشيخ 19 27

 

الغردقة 18 26

 

مرسى علم 18 26

 

الفيوم 13 22

 

بني سويف 13 23

 

المنيا 13 23

 

أسيوط 12 24

 

سوهاج 13 24

 

قنا 14 25

 

الأقصر 15 26

 

أسوان 17 28

 

أبوسمبل 16 27

 

الوادى الجديد 11 27

 

شلاتين 19 27

 

أبورماد 16 26

 

رأس حدربة 16 26

 

حلايب 17 25


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

تجديد الخطاب الديني وموسم الهجوم على شيخ الأزهر

فراج إسماعيل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» الإسماعيلي يحيل "الحضري" للتحقيق
» رصاصة طائشة تقتل فتاة أمريكية بغرفة نومها
» أحذر.. لا تأكل أبدا هذه الوجبات في المطاعم
» رسميا.. الأهلي يقرر إقالة "كارتيرون" و"ليندمان"
» شاهد: تعليق صادم لـ"حساسين" بعد خروج النادي الأهلي
» تفاصيل طلاق الممثلة الشابة من رجل الأعمال الشهير
» قرار هام من فرنسا بشأن حصول المصريين على تأشيرتها
» أول تعليق لـ"كارتيرون" بعد خروج الأهلي
» توقعات بوصول سعر كيلو البطاطس لـ 20 جنيهًا
» ترامب: السعودية شريك استراتيجي هام لأمريكا
» «بن سلمان» يبدأ أول جولة خارجية منذ مقتل خاشقجي

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • ظهر

    11:46 ص

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها
فيروز