الارصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الجمعة طقس تتكاثر فيه السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وسيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانا ومتوسطة الشدة على مناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين.

ويصاحب ذلك الطقس انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ليسود البلاد طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 22

شبين الكوم 14 21

طنطا 14 21

دمنهور 14 20

الإسكندرية 15 19

بلطيم 15 19

مطروح 14 21

السلوم 13 20

سيوة 14 22

بورسعيد 17 21

دمياط 16 20

الزقازيق 16 22

الإسماعلية 13 23

السويس 14 22

العريش 12 21

رفح 11 19

رأس سدر 16 22

نخل 11 19

نويبع 18 21

طابا 14 19

كاترين 09 15

الطور 14 20

شرم الشيخ 19 27

الغردقة 18 26

مرسى علم 18 26

الفيوم 13 22

بني سويف 13 23

المنيا 13 23

أسيوط 12 24

سوهاج 13 24

قنا 14 25

الأقصر 15 26

أسوان 17 28

أبوسمبل 16 27

الوادى الجديد 11 27

شلاتين 19 27

أبورماد 16 26

رأس حدربة 16 26

حلايب 17 25