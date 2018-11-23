عكاشة عن أجور الفنانات: "الإغراء ثمنه غالي"

أعرب الإعلامي توفيق عكاشة، عن استنكاره لأجور االفنانين التي أصبحت مبالغ فيها ، مشيرا الى ان هناك فنانات تعدت اجورهن ال 50 مليون جنيهز

وقال عكاشة في برنامجه "مصر اليوم"، المذاع على قناة "الحياة":" أجر بعض النجوم أصبح مبالغ فيه، وقد يصل أجر نجم واحد لـ90 مليون جنيه، معقبًا: "90 مليون برغوت، ولا 90 مليون قملة، حاجات غريبة بتحصل".

وعلق على حصول إحدى الفنانات على 50 مليون جنيه في المسلسل الواحد، قائلًا: "يعني بتاخد في الحلقة الواحدة 1.5 مليون جنيه، بتخترع الذرة ولا بتعمل إيه، هو الإغراء بقى غالي للدرجة دي".