تعرف على أول فتاة مسلمة ترتل الترانيم داخل كنيسة

23 نوفمبر 2018 - 08:06 ص



أكدت داليا إيهاب، أول فتاة مسلمة محجبة ترتل الترانيم المسيحية داخل كنيسة، أنها تحب الموسيقى المقدسة منذ صغرها، والشائع هو وجود مرنمين مسيحيين يهتمون بالغناء الصوفي، ولكن العكس غير موجود وهذا ما أثار دهشتها.



وأضافت "إيهاب"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، مع الإعلامي أحمد سمير، أن الكنيسة القبطية لديها تراث غني جدًا من الموسيقى، ومن السهل أن يتم إعادة إحياءه بشكل مختلف.



وتابعت أنها تحب الموسيقى، وتحب العذراء بشكل خاص، وهي رمز يجمع بكل الأديان، وكانت تحب أن تغني لها أثناء زيارة الكنائس الأثرية في مصر وخارج مصر، فقامت صديقة لها بتصويرها، ونشرت الفيديو على الانترنت، واتصلت بالأب بطرس دانيال الذي رحب بالفكرة جدًا.

