ترامب: "ولي العهد السعودي يكره جريمة خاشقجي"

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن تقييم السي آي أيه لم يحمِّل ولي العهد السعودي المسؤولية في قضية قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.
ونقلت "العربية نت" عن ترامب قوله :" أن تقرير الـ"سي آي أيه" لم يحمّل - بأي شكل - ولي العهد المسؤولية كما أشيع، ولم يتوصل لأي نتيجة"، موضحا :"وسائل الإعلام نقلت تقارير مغلوطة عن تقييم الـ:سي آي أيه".
كما أكد أن الأمير محمد بن سلمان يكره جريمة قتل خاشقجي أكثر مما أكرهها أنا، مشيرا إلى أن المملكة حليف قويّ ومهم جداً للولايات المتحدة.
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