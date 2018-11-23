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نجل توفيق الدقن يرد على إلقاء سيارة والده بالشارع

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توفيق الدقن
الراحل توفيق الدقن

إيمان هاني

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حساسين

الرافدين بلس

توفيق الدقن

روى المستشار ماضي توفيق الدقن، نجل الفنان الراحل توفيق الدقن، تفاصيل إلقاء سيارة والده من قبل صاحب العقار.

 وأوضح "الدقن"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين بلس"، أن أحد الأشخاص قدم بلاغًا كاذبًا لإدارة المرور.

وأكد أن هذه السيارة لا يوجد صاحب لها رغم معرفته بهم، معقبا: "الغل أكل قلبه بسبب لافتة أتعلقت على العقار لتوفيق الدقن وافتكر اننا هنشتري العقار"، وتابع أن السيارة في مقدمة الجراج من الباب الخلفي الذي لا يستخدم، وأنه قام بتصوير الواقعة بالكامل وقدمها للنيابة،

واقترح أن يقوموا بإنشاء متحف بالتعاون مع الدولة والنقابات الفنية لوضع مثل هذه الأشياء الثمينة فيه.

 شاهد الفيديو..

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