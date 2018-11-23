تعرف على أعلى البنوك سعرا للدولار

23 نوفمبر 2018 - 09:15 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 نوفمبر.

البيع الشراء

17.86 17.96 البنك العربي الأفريقي

17.86 17.97 البنك المركزى المصرى

17.79 17.89 بنك مصر

17.86 17.96 بنك الإسكندرية

17.88 17.78 البنك الأهلي المصري

17.96 17.86 بنك القاهرة

17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB

وتشهد السوق السوداء استقرارًا فى أسعار الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي بإتاحة حرية بيع وشراء الدولار فى البنوك من خلال قرار تحرير سعر الصرف.

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية "السوداء"، وهو ما تغير بعد تعويم الجنيه.

ويتوقع محللون أن يشهد الـدولار موجة جديدة من التراجع خلال الأسابيع المقبلة في ظل تراجع الطلب على العملة وارتفاع تدفقات العملات الصعبة على البنوك.