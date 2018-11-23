تحذيرات من الطقس وهذا موعد استقراره

23 نوفمبر 2018 - 09:32 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الجمعة 23 نوفمبر.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الطقس، اعتبارًا من اليوم الجمعة الخميس وحتى الأحد المقبل، فضلًا عن تقلبات جوية حادة ببعض المحافظات.

وأكد وحيد سعودي، المتحدث باسم الهيئة، في تصريحات صحفية ، أنه بدءا من اليوم ستنخفض درجات الحرارة من 3 إلى 4 درجات مئوية، مصحوبة بنشاط محدود للرياح وتكاثر للسحب على معظم أنحاء الجمهورية يصاحبها سقوط للأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية بالكامل حتى شمال سيناء وعلى مدن القناة الـ3 خاصة محافظة السويس وشمال الدلتا.

وأضاف أنه اعتبارا من اليوم تزداد كميات وفرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية، قد تصل لحد السيول على شمال سيناء عند مدينتي رفح والعريش مع احتمالات كبيرة لسقوط أمطار ما بين الخفيفة إلى متوسطة الشدة على باقي محافظات الوجه البحري والقاهرة قد تمتد للفيوم يصاحب ذلك انخفاض آخر في درجات الحرارة.

وقال: إن السبت المقبل يُعتبر ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، متوقعًا استمرار هطول الأمطار الغزيرة والرعدية على كل السواحل الشمالية ومدن ومحافظات القناة وشمال ووسط سيناء.

وعن طقس الأحد، أكد انحصار فرص سقوط الأمطار بكميات أقل نسبيا على محافظات شمال ووسط سيناء وبورسعيد، تكون خفيفة على شمال الصعيد، ثم يبدأ التحسن في الأحوال الجوية اعتبارا من الاثنين المقبل.

أما درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة، فهي كالاتي: (السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 20 إلى 22 درجة مئوية - السواحل الشمالية الغربية من 20 إلى 22 درجة مئوية - محافظات الوجه البحري والقاهرة من 22 إلى 23 درجة مئوية - محافظات شمال الصعيد من 23 إلى 24 درجة مئوية - محافظات جنوب الصعيد من 25 إلى 24 درجة مئوية - محافظات جنوب سيناء من 26 إلى 25 درجة مئوية).