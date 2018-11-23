الزمالك فى أشغال شاقة استعدادًا للجونة

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يبدأ فريق الزمالك استعداداته لمواجهة الجونة، والمقرر لها الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الفريق مرانه فى العاشرة صباح اليوم، على ملعب النادي، وسيؤدي اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة أمس تدريبات تأهيلية مخففة لعدم تعرضهم للإجهاد.

ومن المقرر أن تشهد تدريبات الفريق على ملعب النادي عودة الثلاثي، فرجانى ساسى وحمدى النقاز، بجانب الكونغولى كاسونجو كابونجو، بعد ابتعادهما عن قائمة الفريق مواجهة الداخلية بالأمس.


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