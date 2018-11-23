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الإسماعيلي يحيل "الحضري" للتحقيق

الرياضة

عصام الحضرى
عصام الحضرى

محمد عبد الحارس

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قرر المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، إحالة عصام الحضرى حارس مرمى الفريق للتحقيق، بعد تخلفه عن السفر ضمن صفوف بعثة الفريق التى توجهت لبوروندى، استعدادًا لملاقاة بطلها "ماسيجير نيجوزى" الأربعاء المقبل، فى ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا فى نسختها الجديدة.

فى حين كشف "الحضري"، عن سر تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق قائلا:"مرض والدتي سبب تخلفي عن السفر، ومازلت بجوارها بسبب شدة مرضها ولن استطيع تركها.

وتابع فى تصريحات له :"لم أتلقي أي اتصالات هاتفية من مسؤلو نادي الإسماعيلي للاطمئنان على حالتها، وفوجئت بقرار إحالتي للتحقيق.

ومن المقرر أن يتم توقيع عقوبة على الحارس، وفقا للائحة الجزاءات من أجل الحفاظ على حالة الانضباط داخل صفوف الفريق.

 


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