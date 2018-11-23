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إطلاق مبادرة "كوني" احتفالا بالقضاء على العنف ضد المرأة

الحياة السياسية

البيوم العالمى للقضاء على العنف ضد المراة
ارشيفية

وكالات- حنان حمدتو

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 أطلق المجلس القومى للمرأة حملة تحت شعار "كونى للاحتفال باليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، والذى يوافق يوم 25 نوفمبر من كل عام، حيث يطلق المجلس حملة الـ 16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة تحمل هذا الشعار، وتبدأ من يوم 25 نوفمبر و حتى الـ 10 من ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمى لحقوق الإنسان. 

 وقالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، إن حملة الـ 16 يوما من الأنشطة المناهضة العنف ضد المرأة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة ، وتهدف الى رفع الوعي وخلق رأي عام مساند في كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة اشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة وتسليط الضوء على هذه المشكلة ودعوة المجتمع المحلي والدولي للسعى نحو ايجاد حلول جذريه لها.

 وأضافت، فى بيان لها، ان قضية العنف ضد المرأة هى قضية عالمية تواجه النساء في مختلف انحاء العالم ، مشيرة ان مصر تقوم بخطوات حثيثة من أجل مواجهة المشكلة الخطيرة التى تهدد أمن وسلامة واستقرار الاسرة المصرية ، مؤكدة ان المجلس يتظم هذا العام العديد من الفعاليات و الانشطة الثقافية والتوعوية بمحافظات الجمهورية المختلفة على مدار ال16 يوم بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المراة وصندوق الامم المتحدة للسكان ، موضحة أن الحملة هذا العام تستهدف التركيز على طلبة وطالبات عدد من الجامعات المصرية بالقاهرة والمحافظات ، الى جانب طلبة المدارس المجتمعية لتوعيتهم بقضية مناهضة العنف ضد المراة ، حيث أن الشباب يمثلون مستقبل الوطن.

 وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن الحملة تتضمن تنظيم العديد من الفعاليات بالجامعات منها تنظيم ندوة حول مناهضة العنف ضد المرأة في وسائل الإعلام بجامعة عين شمس ، وندوة حول "مناهضة العنف ضد المرأة بأشكاله المختلفة وأهمية دور الفنون والإبداع بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، الى جانب تنظيم لقاء للجنة التعليم والتدريب بالمجلس مع طلبة كلية آداب جامعة المنيا لتوعيتهم بقضايا العنف ، ولقاءاً أخر لطلبة جامعة الاسكندرية للتوعية بقضايا العنف ندوة " دور الشباب في مواجهة العنف ضد المرأة- المرأة في مجتمع آمن" كما ينظم المجلس لقاءاً مع مديري وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات ، ولقاءاً أخر مع وزير التعليم العالي وامين عام المجلس الاعلي للجامعات ورؤساء الجامعات لعرض مخرجات لقاءات وحدات عنف الجامعات . 

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