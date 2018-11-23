"صلاح" يخرج من مصر بغطاء وجه تعرف على السبب

23 نوفمبر 2018 - 02:07 م

كشفت مصادر مطلعة داخل الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة عن كواليس خروج اللاعب العالمي محمد صلاح نجم ليفربول عقب مشاركة منتخب مصر في الفوز علي منتخب تونس ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا بالكاميرون 2019.

وقال المصدر، إن صلاح ارتدى غطاء الوجه أثناء سفره، لافتا إلى أنه لم يرتدِ هذا الغطاء قبل الحضور للمعسكر من أجل دعم النقاب، وإنما لإخفاء وجهه بسبب الزحام الجماهيري عليه في أي مكان، موضحًا أنه ارتداه أثناء سفره أيضًا بعد اللقاء.

جدير بالذكر أن منتخب مصر نجح في الفوز على تونس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما بملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن الجولة الخامسة لتصفيات بطولة أمم أفريقيا.