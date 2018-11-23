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مطالبات برلمانية لتثبيت عمال التشجير

الحياة السياسية

كساب
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وكالات- حنان حمدتو

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تقدم النائب اللواء محمد كساب، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز إهناسيا ببني سويف ، بمذكرة للدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تثبيت عمال التشجير بوزارة الزراعة بمحافظة بنى سويف وخاصة مركز ومدينة اهناسيا.

وقال كساب إن هناك عددا كبيرا من عمال التشجير يعملون دون عقود سنوية ويتم فصلهم بشكل تعسفي دون تثبيتهم في الوزارة التي ينتسبون لها، مشددا على ضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة من أجل البدء فى تعيينهم، وآن الأوان لإنهاء هذه المأساة التي تؤرق عشرات الآلاف من العاملين في وزارة الزراعة.

و أكد على أن أزمة العاملين بقطاع التشجير بوزارة الزراعة من المستحيل تركها دون حل، فى قضية تثبيتهم وإدخالهم ضمن منظومة العاملين بالدولة وليس مجرد عاملين مؤقتين.


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