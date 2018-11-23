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عقد قرانك في المنام تقدم شاب لخطبتك

تفسير الأحلام

عقد قران
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الخطوبة

عقد القرآن

التهنئة

الفرحة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صديقتى رأت أنه تم كتب كتابي وتزوجت وكنت مسرورة جدا وحضنتني تهنئة وفرحا، لكن مش فاكرة مين لكن فى الرؤيا كانت تعرفه. علماً بأننى عزباء وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الرؤيا الصادقة يراها العبد أو ترى له ولا فرق بينهما فى التأويل، وكون هذه الرؤيا تراها لك صديقتك فعقد القران أو كتب الكتاب لك يدل على أنه قد يتقدم لك شاب متدين صاحب خلق ودين، وقد يدل على قضاء أمر أنت تسعى إليه وفيه خير لك، و عقد قرانك على شاب لا تعرفه صديقتك وكونك مسرورة فإنه يدل أيضا على السعادة لك وفرح قريب إن شاء الله وقد يكون بالفعل عقد قرانك. أما إن كان كتب الكتاب على شاب معروف فذلك غير محمود وقد يكون تفشى أسرارك، وإن كان الشخص معروف وتودين الزواج منه في الحقيقة وكتب كتابه عليك وكان بينكم رقص و فرح فهذا زواج لم يتم. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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